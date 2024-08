In den Kaskoversicherungen ist das Ergebnis für Thüringen uneinheitlich: In der Vollkaskoversicherung gelten den Angaben nach künftig für rund 200.000 Versicherte in sieben Bezirken höhere Klassen. In der Teilkaskoversicherung überwiegen hingegen die besseren Einstufungen: Hier profitieren rund 110.000 Autofahrer in acht Bezirken von günstigeren Regionalklassen, nur in der Region Hildburghausen steige die Teilkasko-Regionalklasse.