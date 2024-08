Vorsichtige Autofahrer und -fahrerinnen sind in Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Coburg-Land, Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Dingolfing-Landau und Main-Spessart zuhause: Sie sind in der günstigen Regionalklasse 3. Zu den teureren Tarifen der Regionalklasse 11 müssen sich dagegen die Autofahrer in Kempten und in den drei Großstädten München, Nürnberg und Augsburg versichern. Relativ häufig kracht es auch bei Fahrzeugen, die in Schweinfurt, Bayreuth, Hof, Fürth, Schwabach, Amberg, Passau, Ingolstadt und Kaufbeuren zugelassen sind, sie sind in der Regionalklasse 10.