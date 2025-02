Autovermietung: Sixt profitiert von Touristenscharen

Vorstandschef: E-Autos werden sich durchsetzen

In diesem Jahr will das Unternehmen weiter expandieren und weltweit fünfzig neue Verleihstationen eröffnen. Die Hoffnungen ruhen vor alle auf den USA, wo die Wirtschaft dynamischer wächst als in Europa. Vor drei Jahren hatte Sixt das Ziel verkündet, seine Flotte bis zum Jahr 2030 mit 70 bis 90 Prozent Elektroautos auszurüsten. Daran hält Sixt grundsätzlich fest, auch wenn die Umstellung wohl länger dauern wird. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Elektromobilität sich durchsetzen wird", sagte der Vorstandschef. "Wann in welcher Form das ist, ist sehr stark davon abhängig, was der Hersteller für ein Produkt uns bietet. Und das ist das Wichtigste: Was der Kunde will."