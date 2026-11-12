Autovermieter: Starkes Urlaubsquartal bei Sixt

Pullach (dpa/lby) - Sixt hat im Sommerquartal mit seinen Mietwagen gute Geschäfte gemacht und rechnet im Gesamtjahr mit mehr Umsatz als bisher. So dürfte 2026 ein Erlös von knapp 4,7 Milliarden herauskommen, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen bis zu 4,6 Milliarden Euro im Plan des Managements. "Getragen wird das Ergebnis von der starken Nachfrage nach unseren Produkten, einer hohen Auslastung und einer Flotte, die wir bewusst knapp geplant haben", sagte Co-Chef Alexander Sixt laut Mitteilung.