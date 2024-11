In Europa habe Sixt praktisch nur noch Autos neu in die Flotte genommen, die durch Rücknahmeverträge abgedeckt seien und für die Sixt kein Wiederverkaufsrisiko trage. 2025 werde Sixt an der "konservativen Flottenplanung auf knappem Niveau festhalten bei Einkaufskonditionen, die gegenüber den Jahren der Fahrzeugknappheit deutlich attraktiver sind", sagt der Vorstandschef.