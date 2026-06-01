Vermutlich in den späten Nachmittagsstunden könnte es in der Marienstraße in Meiningen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadtwerke Meiningen müssen am Abzweig Lindenallee unmittelbar vor dem Straßentunnel einen Wasserrohrbruch reparieren. Derzeit wir dieser noch genau lokalisiert. Am Vormittag war Wasser an die Fahrbahnoberfläche aufgedrungen. In der Leitstelle der Stadtwerke wurde der Defekt angezeigt, woraufhin ein Trupp auf Fehlersuche ging. Dazu musste zeitweise die Wasserversorgung eingestellt werden.