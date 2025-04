Nach derzeitigem Stand parkte der 42 Jahre alte Vater sein Auto demnach am Samstag in einer Parkbucht in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg). Danach holte der Mann laut Polizeiangaben seine Tochter aus dem Auto und hielt sie auf dem Arm. Der 75-Jährige habe den Mann und das Mädchen am Straßenrand übersehen und beide mit seinem Auto erfasst.