Autounfall mit Verletzten: Frontalzusammenstoß bei Fulda

Die Frau sei am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Dipperz und Petersberg (Landkreis Fulda) in den Gegenverkehr geraten, teilte das Polizeipräsidium Osthessen mit. Die Autofahrerin sei in ihrem Auto eingeklemmt worden und habe durch die Feuerwehr befreit werden müssen.