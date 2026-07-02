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Autounfall in Thüringen 37-Jähriger kommt von der Straße ab – drei Schwerverletzte

Schwerer Unfall bei Suhl: Ein Auto landet im Straßengraben, unter den Verletzten sind auch Kinder.

Autounfall in Thüringen: 37-Jähriger kommt von der Straße ab – drei Schwerverletzte
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Die Polizei sperrt am Mittwochabend die L1140 bei Suhl. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Suhl (dpa/th) - Ein 37-Jähriger hat auf der L1140 zwischen Suhl und Schmiedefeld einen schweren Unfall verursacht. Drei Mitfahrer, ein Junge im Alter von 5 Jahren sowie eine 11-Jährige und eine 41 Jahre alte Frau, verletzten sich bei dem Verkehrsunfall am Mittwochabend schwer, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer erlitt demnach, ebenso wie ein weiteres fünfjähriges Kind, leichte Verletzungen. 

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Das Auto war den Angaben nach nach einem Überholmanöver in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Die Straße war am Abend für mehrere Stunden voll gesperrt.