Autounfall in Thüringen: 37-Jähriger kommt von der Straße ab – drei Schwerverletzte

Suhl (dpa/th) - Ein 37-Jähriger hat auf der L1140 zwischen Suhl und Schmiedefeld einen schweren Unfall verursacht. Drei Mitfahrer, ein Junge im Alter von 5 Jahren sowie eine 11-Jährige und eine 41 Jahre alte Frau, verletzten sich bei dem Verkehrsunfall am Mittwochabend schwer, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer erlitt demnach, ebenso wie ein weiteres fünfjähriges Kind, leichte Verletzungen.