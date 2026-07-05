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  4. Bienenstich auf Alm, Unfall auf Weg ins Tal – Mann verletzt

Autounfall im Wald Bienenstich auf Alm, Unfall auf Weg ins Tal – Mann verletzt

Auf einer Alm wird ein 62-Jähriger von einer Biene gestochen. Da er kein Handy dabeihat, beschließt er, selbst mit dem Auto ins Tal zu fahren – mit schwerwiegenden Folgen.

Autounfall im Wald: Bienenstich auf Alm, Unfall auf Weg ins Tal – Mann verletzt
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Um ins Tal zu gelangen, nutzt der Mann eine Forststraße. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Schleching (dpa/lby) - Ein Bienenstich in den Kopf hat einen Mann auf einer Alm im Kreis Traunstein in eine missliche Lage gebracht: Ohne die Möglichkeit, Hilfe zu rufen, ist er selbst über eine Forststraße ins Tal gefahren – und unterwegs mit seinem Auto verunfallt. Der 62-Jährige habe am Freitag die Kontrolle über den Wagen verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich dann selbst aus dem Wagen befreit und sei zu Fuß weiter in Richtung Tal gegangen. In Schleching habe er dann ärztliche Hilfe bekommen. 

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Auf der Alm hatte der 62-Jährige den Angaben zufolge kein Handy dabei, mit dem er selbst Hilfe hätte holen können. Durch den Bienenstich wurde der Mann leicht verletzt. Sein Auto musste aus dem Wald abgeschleppt werden.