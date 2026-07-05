Autounfall im Wald: Bienenstich auf Alm, Unfall auf Weg ins Tal – Mann verletzt

Schleching (dpa/lby) - Ein Bienenstich in den Kopf hat einen Mann auf einer Alm im Kreis Traunstein in eine missliche Lage gebracht: Ohne die Möglichkeit, Hilfe zu rufen, ist er selbst über eine Forststraße ins Tal gefahren – und unterwegs mit seinem Auto verunfallt. Der 62-Jährige habe am Freitag die Kontrolle über den Wagen verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich dann selbst aus dem Wagen befreit und sei zu Fuß weiter in Richtung Tal gegangen. In Schleching habe er dann ärztliche Hilfe bekommen.