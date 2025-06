Geroldshausen - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Geroldshausen (Landkreis Würzburg) ist ein Fahrer tödlich verunglückt. Das Fahrzeug des 28-Jährigen war am Donnerstagabend aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort rammte es frontal ein weiteres Auto, in dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.