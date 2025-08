Frensdorf (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist nach einem Frontalzusammenstoß in Oberfranken an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 63-Jährige wurde noch im Rettungswagen reanimiert, starb aber nach wenigen Stunden im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 58 Jahre alte Unfallverursacher kam am Dienstagnachmittag per Luftrettung in ein Krankenhaus. Beide mussten zuvor von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen bei Frensdorf (Landkreis Bamberg) befreit werden. Warum der 58-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar.