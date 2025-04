München (dpa/lby) - Bei Polizeikontrollen in der Autoposer-Szene in Oberbayern haben die Beamten rund 45 Verstöße angezeigt. Bereits am Karfreitag hatten die Beamten großangelegte Kontrollen in der Szene durchgeführt und über 100 Verstöße festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Am Samstag erfolgten dann weitere Kontrollen.