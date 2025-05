Es gehe um holographisch funktionalisierte Folien, die die Serienfertigung transparenter Displays für die Frontscheiben von Fahrzeugen ermöglichten. Dabei würde im industriellen Maßstab Funktionalität in transparente Flächen wie Glas integriert. Die Displays in der Frontscheibe sparten Platz und Gewicht in Autos, erklärten die Unternehmen.