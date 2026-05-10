Bei herrlichem Sonnenschein verwandelte sich der Meininger Marktplatz am Samstag in ein lebendiges Paradies für Liebhaber von Antikem, Trödel und besonderen Fundstücken. Zahlreiche Stände luden viele Besucher zu einem ausgedehnten Bummel ein. Denn das Angebot war alles andere als gewöhnlich. Vielmehr überraschte der Markt mit seiner Vielfalt und mit kleinen Schätzen, die an jeder Ecke entdeckt werden konnten. Ob Glaswaren, Keramik, Antiquitäten, Spielzeug, Textilien, Puppen, Gartenbedarf, Kaffeegeschirr, Tischdecken, Kleinstmöbel, Wohnaccessoires oder Schmuck – auf dem Antik- und Trödelmarkt gab es nahezu alles, was das Herz begehrt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Meiningen GmbH.