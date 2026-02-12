Gericht: Preismasten beeinflussen Kaufentscheidung erheblich

Das Landgericht begründete das Urteil damit, dass Autofahrer nicht zwischen dem Pächter und dem Mineralölkonzern unterscheiden würden. Auch wenn die angezeigten Preise am Preismast und den Tanksäulen vom Kraftstoffanbieter zentral gesteuert und automatisiert an die Tankstellen übertragen würden, sei die Betreiberin der Tankstelle verantwortlich. Durch die unterschiedlichen Preisangaben werde das Verhalten der Autofahrer wesentlich beeinflusst. Der Verbraucher habe seine Kaufentscheidung aufgrund der Preisangabe schon getroffen, wenn er an die Zapfsäule fahre. Es sei eine Schwelle, bei anderen Preisen, dann wieder weiterzufahren und zu einer anderen Tankstelle zu fahren.