Autos in Zella-Mehlis Keine Chance auf Kurzzeitparkplätze

Dass sie ihren Kunden direkt vor der Bücherstube in der Zella- Mehliser Mühlstraße keinen Kurzzeitparkplatz anbieten kann, ärgert Inhaberin Sandra Hummel.

 
Autos in Zella-Mehlis: Keine Chance auf Kurzzeitparkplätze
Die Zella-Mehliser Mühlstraße ist ein verkehrsberuhigter Bereich und soll es auch bleiben.Weitere Parkflächen lehnt die Stadtverwaltung ab. Foto: Michael Bauroth

Dass ihr die Stadtverwaltung Steine in den Weg legt, ärgert Sandra Hummel. Dabei wolle sie als Einzelhändlerin nur das Beste für die Kunden, die sich bewusst gegen einen Online-Einkauf und für eine Bestellung in der Zella-Mehliser Bücherstube entschieden haben.

Doch ihre Bücher müssten die Leute mitunter recht weit tragen, denn viel zu oft seien die Kurzzeitparkplätze in der Mühlstraße über längere Zeit belegt, moniert Sandra Hummel. Auch Stellflächen, die weiter entfernt liegen, seien kaum eine Alternative, weil sie zu weit weg und ebenfalls oft voll seien. „Meine Kunden haben meistens noch Kinder dabei: Deshalb wollen sie einfach kurz anhalten, schnell raus aus dem Auto, rein in den Laden und wieder los“, beschreibt Sandra Hummel. Ein Vorgehen, dass so mancher Kunde schon jetzt praktiziert – sehr zum Ärger des Zella-Mehliser Ordnungsamtes, das dann in den Laden komme und recht eindringlich auf den Parkfehler hinweise, erzählt die Bücherstuben-Chefin. Denn: In einem verkehrsberuhigten Bereich, wie die Mühlstraße einer ist, darf nur in gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Deswegen hat sich Sandra Hummel jüngst an die Stadt gewandt mit der Bitte, vor ihrem Laden einen oder zwei Stellplätze für Kunden einzurichten.

„Das Anliegen ist nachvollziehbar, denn natürlich möchte jeder ortsansässige Händler einen Einkauf für seine Kunden so angenehm wie möglich gestalten“, räumt Linda Münzel, Sprecherin der Zella-Mehliser Stadtverwaltung, auf Nachfrage ein. Allerdings gäbe es in unmittelbarer Nähe Kurzzeitparkplätze. Weitere Stellflächen befänden sich entlang der Hauptstraße vor Apotheke und Optiker, am Mehliser Markt unmittelbar hinter der Einfahrt zur Mühlstraße, auf dem Parkplatz in der Peter-Haseney-Straße (mit direktem Durchgang zur Mühlstraße durch die Kalerveit-Passage) sowie in der Louis-Anschütz-Straße, zählt Linda Münzel auf. „ Alle Parkplätze sind kostenfrei und wenige Gehminuten entfernt“, sagt sie und betont: Weil es ausreichend Parkplätze in dem gesamten Bereich um den Mehliser Markt und der Mühlstraße gebe und auch um eine unübersichtliche Parksituation in der Mühlstraße zu vermeiden, würden keine weiteren Flächen ausgewiesen.

Um das Problem mit zugestellten Kurzzeitparkplätzen in den Griff zu kriegen, werde der kommunale Ordnungsdienst künftig darauf achten, dass die Stellflächen wirklich nur kurz und nicht von Dauerparkern genutzt würden, informiert die Sprecherin der Stadtverwaltung