Autos in Zella-Mehlis: Keine Chance auf Kurzzeitparkplätze

Doch ihre Bücher müssten die Leute mitunter recht weit tragen, denn viel zu oft seien die Kurzzeitparkplätze in der Mühlstraße über längere Zeit belegt, moniert Sandra Hummel. Auch Stellflächen, die weiter entfernt liegen, seien kaum eine Alternative, weil sie zu weit weg und ebenfalls oft voll seien. „Meine Kunden haben meistens noch Kinder dabei: Deshalb wollen sie einfach kurz anhalten, schnell raus aus dem Auto, rein in den Laden und wieder los“, beschreibt Sandra Hummel. Ein Vorgehen, dass so mancher Kunde schon jetzt praktiziert – sehr zum Ärger des Zella-Mehliser Ordnungsamtes, das dann in den Laden komme und recht eindringlich auf den Parkfehler hinweise, erzählt die Bücherstuben-Chefin. Denn: In einem verkehrsberuhigten Bereich, wie die Mühlstraße einer ist, darf nur in gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Deswegen hat sich Sandra Hummel jüngst an die Stadt gewandt mit der Bitte, vor ihrem Laden einen oder zwei Stellplätze für Kunden einzurichten.