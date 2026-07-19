Zwischen Reifen und Schweller passt nicht mal mehr ein kleiner Finger. Auch die Schürze scheint auf dem Asphalt aufzuliegen, so tief kann Katharina Schneider ihren VW mit Hilfe einer Fernbedienung absenken. Dabei sah der Golf 4 vor etlichen Jahren noch ganz anders aus. „Er gehörte meinem Opa“, erzählt die Autobegeisterte aus Oberheldrungen im Kyffhäuserkreis. Damals zuckelte das Auto noch mit 75 PS durch die Gegend. Nach einem Motorschaden stand Katharina Schneider vor der Wahl: Verschrotten oder wieder aufbauen. „Mein Opa war damals schon gestorben“, sagt sie. Eine Trennung von seinem Fahrzeug kam also nicht in Frage.