Lebenslange Haft Tod bei illegalem Rennen: "Meine Kinder kommen nicht zurück"

Richterin Schlingmann erklärte: "Der entscheidende Zeitpunkt ist der, in dem beide in die Kurve fuhren. Das ist der Moment, in dem beide Angeklagten das Geschehen aus der Hand gaben." Sie hätten nicht sehen können, was hinter der Kurve war, das sei eine Verkehrssituation, die "an Gefährlichkeit kaum zu überbieten ist". Eine solche Situation sei nicht beherrschbar und führe zwangsläufig zur Tötung oder Verletzung von Verkehrsteilnehmern. Diese Folgen hätten beide billigend in Kauf genommen, weil sie in dem Rennen nicht hätten nachgeben wollen.

Zwar seien die beiden Verurteilten schwer betroffen, beide hätten sich bei der Familie entschuldigt, der unglückliche Vater habe damit aber nichts anfangen - und das Gericht es letztlich nicht berücksichtigen können. Die 42-Jährige blickte im Prozess oft zu Boden, immer wieder weinte sie.

Es war keineswegs der erste Prozess zu dem Fall: Es musste neu verhandelt werden, weil der Bundesgerichtshof das erste Urteil vom April 2023 wegen Rechtsfehlern weitgehend aufgehoben hatte. Damals war die Hauptangeklagte zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, der mitangeklagte Deutsch-Italiener zu vier Jahren. Ursprünglich fiel das Urteil wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge. Die Strafe für den Mann sei nun aus formalen Gründen gedeckelt - in seinem Fall habe die Staatsanwaltschaft keine Revision eingelegt, erklärte die Richterin.

Doch mit dem neuen Urteil ist es möglicherweise noch nicht vorbei: Rechtsanwältin Yana Tchelpanova, eine der Verteidigerinnen der 42-Jährigen, kündigte noch im Gerichtssaal Revision an, das Urteil sei lebensfern - und: "Wir halten es für ein Fehlurteil." Sobald sie im Büro sei, werde sie Revision einlegen. Der Anwalt der Familie mahnte: Sollten sich die Eltern der toten Kinder erneut mit dem Fall befassen müssen, wäre dies kaum auszuhalten.