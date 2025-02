Der Kronleuchter ragt von der Stuckdecke weit in den hellen Raum herunter. Vom Fenster geht der Blick ungehindert über die gesamte Länge der Ludwig-Chronegk-Straße. Mehrere hundert Meter freie Sicht. Was für ein seltenes Glück mitten in einer Stadt. Mit solch einem Weitblick lenkt Stefan Reinmuth seit dem 1. Dezember von der Ernestinerstraße 16 aus die Geschicke seines Verlages Weg & Vision. Mit dem war er bisher in Bad Sooden-Allendorf an der Werra daheim. Dort wo auch seine beiden Töchter wohnen. Nun hat es ihn flussaufwärts in die Theaterstadt gezogen. Zum Jahresbeginn übernahm er noch den Verlag Sheema. Den hatte eine gute Bekannte, Cornelia Lindner, vor über 30 Jahren nicht weit weg von München in Bad Endorf gegründet. Meiningen liegt nun in der Mitte seines Berufslebens, scherzt Stefan Reinmuth. Als junger Hamburger hat er unter seinem früheren Namen Schwidder schon mit 16 Jahren für eine Lokalzeitung geschrieben. Später war er nach dem Germanistik-Studium und dem der amerikanischen Literatur als Kulturjournalist unter anderem für die Welt am Sonntag und den NDR in der Hansestadt unterwegs.