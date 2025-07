Der Grandland werde in verschiedenen Antriebsvarianten – vom Hybrid bis zum Elektroauto – in Eisenach gebaut. Damit verbunden sei die Einrichtung eines sogenannten Battery Shops gewesen, in dem Batterien aus einzelnen Zellen entstehen. Werksferien sind nach Angaben des Unternehmenssprechers in diesem Jahr vom 28. Juli bis zum 11. August geplant.