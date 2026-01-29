Nach Darstellung von Waymo war das Kind von einem hohen SUV verdeckt, bevor es auf die Straße vor das selbstfahrende Auto lief. Der Wagen habe das Tempo in einer Vollbremsung von rund 17 Meilen pro Stunde auf weniger als 6 Meilen pro Stunde gesenkt - also von gut 27 km/h auf unter 10 km/h. Nach Berechnungen eines Computer-Modells von Waymo wäre auch ein aufmerksamer menschlicher Fahrer mit dem Kind kollidiert - allerdings noch mit einer Geschwindigkeit von etwa 14 Meilen pro Stunde (rund 22,5 km/h). Das zeige die Vorzüge des Systems für die Verkehrssicherheit, argumentierte die Firma.