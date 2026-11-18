Auch im öffentlichen Nahverkehr rollen in München bereits selbstfahrende Fahrzeuge: Im Rahmen des vom Bund geförderten Forschungsprojekts MINGA sind seit Mitte November erste ausgewählte Testfahrgäste auf der regulären Buslinie 178 in einem autonom fahrenden Elektrobus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und des Herstellers MAN unterwegs.

USA, China und Golfstaaten sind bereits weiter

Während in Deutschland noch mit Sicherheitsbegleitung getestet wird, gehören fahrerlose Taxis in anderen Teilen der Welt bereits zum Straßenbild. Vorreiter sind die USA und China: In mehreren US-Metropolen – darunter San Francisco, Phoenix, Los Angeles und Austin – betreibt vor allem Waymo kommerzielle Flotten komplett ohne Sicherheitsfahrer an Bord.

In China bieten Tech-Konzerne wie Baidu (mit dem Dienst Apollo Go) sowie Spezialisten wie Pony.ai und WeRide in Millionenstädten wie Peking, Wuhan oder Guangzhou reguläre Fahrten per App an. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere in Abu Dhabi und Dubai, sind bereits vollautonome Robotaxis – teils ebenfalls über die Uber-Plattform – im regulären Fahrgastbetrieb unterwegs.

In Europa sorgte zudem ein Projekt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb für Aufsehen: Dort bietet das Start-up Verne seit diesem Jahr über Uber erste Fahrten an – greift dafür nach Verzögerungen bei der eigenen Fahrzeugentwicklung allerdings auf Technik des chinesischen Anbieters Pony.ai zurück.