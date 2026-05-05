Automobilzulieferer: Schaeffler wächst nur bei E-Mobilität

Herzogenaurach (dpa/lby) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler ist trotz schwacher Geschäfte in Europa und China stabil ins Jahr 2026 gestartet. Unter den vier Sparten sei nur die E-Mobilität gewachsen, die anderen verzeichneten Umsatzrückgänge. Regional kam das Wachstum vor allem aus Asien, außerhalb Chinas. In China selbst sei der Umsatz in den ersten drei Monaten 2026 dagegen im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht rückläufig gewesen, teilte das Unternehmen mit.