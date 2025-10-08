Automobilzulieferer: Michael Stoschek zieht sich bei Brose erneut zurück

Teilverkauf erwogen

Brose war zuletzt in wirtschaftlich schwieriges Fahrwasser geraten. Die Gesellschafter erwägen einer Mitteilung zufolge weiterhin, einen Minderheitsanteil an einen externen Investor zu verkaufen. "Daher planen die Eigentümer des größten deutschen Privatunternehmens in der Zulieferindustrie, in Zusammenarbeit mit einer Investmentbank mögliche Partner zu sondieren und zu entscheiden, ob eine Beteiligung oder die jetzige Struktur im Interesse der Gesellschafter, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten ist", heißt es in der Brose-Mitteilung. Zuvor war bereits das Geschäft mit Antrieben für E-Bikes verkauft worden. Zudem hatte Brose Ende des vergangenen Jahres angekündigt, 700 Stellen abzubauen. Insgesamt beschäftigt der Konzern 32.000 Menschen in 24 Ländern.