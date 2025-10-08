Automobilzulieferer: Michael Stoschek zieht sich bei Brose erneut zurück

Coburg (dpa/lby) - Ein Jahr nach der überraschenden Rückkehr an die Spitze des Verwaltungsrates kündigt Firmenpatriarch Michael Stoschek erneut seinen Rückzug aus der Führung des Coburgers Automobilzulieferers Brose an. Stoschek hatte den Verwaltungsrat des von ihm über Jahrzehnte maßgeblich geprägten Unternehmens bereits im Mai 2024 verlassen, war dann aber wenige Monate später wieder zurückgekehrt. Von Anfang 2026 an soll nun Stoscheks Sohn Maximilian an die Sitze des Verwaltungsrates aufrücken. Maximilian Stoschek (47) steht bereits der Gesellschafterversammlung des Familienunternehmens vor.