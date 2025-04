30 Firmen im Freistaat mit japanischen Gesellschaftern

Die aus der ehemaligen Schuster Kunststofftechnik GmbH in Waltershausen hervorgegangene Nissha Advanced Technologies Europe GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der japanischen Nissha Co. Ltd. mit Hauptsitz in Kyoto. Das Unternehmen produziert mit derzeit rund 230 Beschäftigten vor allem Kunststoffteile und ‑baugruppen - teilweise unter Reinraumbedingungen. Produkte seien Blenden für Klimageräte, Displays und Tasten für Bedieneinheiten im Automotive-Bereich oder nachhaltige Verpackungen für Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.