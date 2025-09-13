München (dpa/lby) - Rund 700 Menschen sind aus Protest gegen die Automesse IAA Mobility bei einer Fahrraddemo durch München gefahren. Die Messe stehe für eine "Auto-Zukunft, mit mehr SUV, mehr Beton und mehr Profit auf Kosten von Mensch & Natur", kritisierten die Organisatoren Bund Naturschutz und Verkehrsclub Deutschland. Ein Polizeisprecher meldete keine besonderen Vorkommnisse, es gab jedoch zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Anschluss zog eine Fußdemo vom Karolinenplatz durch die Innenstadt.
Automobilmesse 700 Menschen radeln gegen IAA – Proteste in München
dpa 13.09.2025 - 15:49 Uhr