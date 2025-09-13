Automobilmesse 700 Menschen radeln gegen IAA – Proteste in München

München (dpa/lby) - Rund 700 Menschen sind aus Protest gegen die Automesse IAA Mobility bei einer Fahrraddemo durch München gefahren. Die Messe stehe für eine "Auto-Zukunft, mit mehr SUV, mehr Beton und mehr Profit auf Kosten von Mensch & Natur", kritisierten die Organisatoren Bund Naturschutz und Verkehrsclub Deutschland. Ein Polizeisprecher meldete keine besonderen Vorkommnisse, es gab jedoch zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Anschluss zog eine Fußdemo vom Karolinenplatz durch die Innenstadt.