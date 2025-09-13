 
Automobilmesse 700 Menschen radeln gegen IAA – Proteste in München

Noch bis Sonntag läuft die Mobilitätsmesse in München. Am Samstag gab es erneute Protest – diesmal auf dem Rad und zu Fuß.

 
München (dpa/lby) - Rund 700 Menschen sind aus Protest gegen die Automesse IAA Mobility bei einer Fahrraddemo durch München gefahren. Die Messe stehe für eine "Auto-Zukunft, mit mehr SUV, mehr Beton und mehr Profit auf Kosten von Mensch & Natur", kritisierten die Organisatoren Bund Naturschutz und Verkehrsclub Deutschland. Ein Polizeisprecher meldete keine besonderen Vorkommnisse, es gab jedoch zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Anschluss zog eine Fußdemo vom Karolinenplatz durch die Innenstadt.

In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach Proteste gegen die Autoausstellung gegeben. Am Donnerstag blockierten etwa Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Widerstands-Kollektiv im morgendlichen Berufsverkehr die Autobahn 9 in München, drei von ihnen klebten sich auf der Fahrbahn fest.

Die Automesse, die seit 2021 alle zwei Jahre in München stattfindet, läuft noch bis zum Sonntag. Neben dem Bund Naturschutz protestieren auch das Protestnetzwerk Attac und andere Gruppen.