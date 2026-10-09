Der Automobilkonzern Stellantis will seine Produktionskapazitäten in Europa bis 2030 um mehr als 800.000 Fahrzeuge reduzieren, dabei aber auf Werksschließungen verzichten. Für den Standort Opel Eisenach bedeutet die neue Konzernstrategie „Fastlane 2030“ zunächst Stabilität, langfristig bleiben jedoch Fragen zur Modellperspektive offen. Das geht aus dem aktuellen Factsheet des Zulieferverbandes Automotive Thüringen (at) hervor. Das Branchennetzwerk hat dafür vom Chemnitz Automotive Institute untersuchen lassen, wie sich die Strategie des Autobauers, zu dem auch die Marke Opel gehört, auf verschiedene Standorte auswirkt.