Berlin/Dresden (dpa/sn) - Die Pläne des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) zur Rettung des VW-Werkes in Zwickau finden Widerhall. Die IG Metall begrüßte Kretschmers Engagement grundsätzlich. Zugleich lehnte sie jegliche Einmischung der Politik in die Tarifautonomie ab. "Die IG Metall unterstützt alles, was den Beschäftigten in Zwickau, Chemnitz und Dresden gute Arbeit sichert und eine langfristige Perspektive an ihren Heimatstandorten verschafft", sagte der für Berlin, Brandenburg und Sachsen zuständige Bezirksleiter Jan Otto.