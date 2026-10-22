IG Metall lehnt längere Arbeitszeiten und geringere Löhne ab

"Es ist gut und wichtig, dass die sächsische Landesregierung sich aktiv in die Anstrengungen zur Sicherung der Beschäftigung in den VW-Werken einbringt. Die IG Metall ist offen für alle Gespräche, die diesem Ziel dienen. Dabei muss es vor allem um eine bessere Auslastung an den Standorten gehen", betonte Otto.