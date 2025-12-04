Erfurt (dpa/th) - Die Krise der Thüringer Automobilindustrie hat sich nach Einschätzung der Branchenvereinigung weiter zugespitzt. Die Automobilindustrie, die über Jahre das Umsatzschwergewicht in der Thüringer Industrie war, verbuche kräftige Umsatzverluste. Eine aktuelle Befragung habe "ein alarmierendes Bild der wirtschaftlichen Lage" ergeben, teilte die Branchenvereinigung Automotive Thüringen (AT) in Erfurt mit. Die Automobilindustrie ist vor allem durch Zulieferfirmen geprägt mit Tausenden Beschäftigten.