Ausweg mit Einstieg ins Rüstungsgeschäft?

Die Debatte um das EU-weit geplante Verbrennerverbot ab 2035 trägt nach Einschätzung weiter zur Verunsicherung bei. 85 Prozent der Thüringer Zulieferer hielten ein solches Verbot für nicht sinnvoll. Um die Risiken im Kerngeschäft abzufedern, setzen immer mehr Unternehmen auf neue Geschäftsfelder. 79 Prozent der befragten Zulieferer hätten entsprechende Pläne. Besonders stark wachse das Interesse am Verteidigungssektor. 67 Prozent der Befragten wollen auf diesem Gebiet künftig aktiv werden, 29 Prozent seien es bereits. Automotive Thüringen ist nach eigenen Angaben ein Netz von 118 Unternehmen der Automobilindustrie.