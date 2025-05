Erfurt (dpa/th) - Die Unklarheit über angekündigte US-Zölle auf Autoimporte verschärft nach einer Umfrage Unsicherheit und Probleme in der Thüringer Automobilindustrie. Befragt worden seien kurzfristig 200 Unternehmen im Freistaat, teilte die Branchenvereinigung automotive thüringen (at) in Erfurt mit. Vor allem die indirekten Auswirkungen von Zöllen in den USA bereiteten den Managern Sorgen.