Automobilclub: ADAC Hessen-Thüringen wächst auf 2,33 Millionen Mitglieder

Erfurt - Der ADAC Hessen-Thüringen hat im vergangenen Jahr erneut ein Mitgliederwachstum verbucht. Im vergangenen Jahr seien 39.800 ordentliche Mitglieder hinzugekommen, teilte der nach eigenen Angaben zweitgrößte Regionalclub innerhalb des ADAC nach seiner Mitgliederversammlung in Thüringen mit. Die Gesamtzahl habe sich damit auf rund 2,33 Millionen erhöht – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zu 2024.