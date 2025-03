Mit Kooperationen wieder auf wirtschaftliche Erfolgsspur

Auf einer Betriebsversammlung am Dienstag habe der zuständige ZF-Vorstand Mathias Miedreich die Belegschaft in Friedrichshafen über Optionen informiert, wie man wieder in die wirtschaftliche Erfolgsspur kommen könne, teilte der ZF-Sprecher weiter mit.