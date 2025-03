Chemnitz/Erfurt - Ein langsamerer Hochlauf der Elektromobilität in Europa würde laut einer Studie Tausende Jobs in der ostdeutschen Auto-Industrie kosten. Insgesamt stünden in einem solchen Szenario dort etwa 10.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel, der Großteil davon in der Zulieferindustrie (8.100), heißt es in einer Untersuchung des Chemnitz Automotive Institutes (CATI) und des Branchenverbandes Automotive Thüringen.