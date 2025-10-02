Automobilbranche: Autogipfel bei Merz für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Bundesregierung sucht noch Linie zum Verbrenner

Ein Thema ist auch der Umgang mit dem für 2035 geplanten Aus für neue Verbrenner-Fahrzeuge in der EU. Der stellvertretende Regierungssprecher verwies auf die anstehenden Überprüfungen auf europäischer Ebene in diesem Jahr. Ziel der Bundesregierung sei, die deutsche Position dazu festzulegen. "Das muss nicht zwingend jetzt für den Termin in der nächsten Woche sein, aber sicherlich auf der nächsten Strecke dann." Man sei auf einem guten Weg.