Die Fortführung des Betriebs sei von den Kunden und Auftraggebern sowohl bei Schlote als auch bei Bohai mit zweistelligen Millionenbeträgen unterstützt worden, um seit einem Jahr noch eine Rettung der beiden Unternehmen zu verhandeln, teilten die Insolvenzverwalter mit. Auch bei der Schlote-Gruppe muss der Gläubigerausschuss noch zustimmen. Im Werk in Brandenburg an der Havel laufe die Produktion bereits aus. Das Werk werde voraussichtlich im Herbst geschlossen.