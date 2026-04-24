Automesse in Peking Auf Chinas Automarkt läuft das nächste Rennen um die Zukunft

Experte: "Wir können es noch"

Noch vor einem Jahr hatte ein tödlicher Autounfall mit aktiviertem Fahrassistenten die Werbemethoden mancher Marken infrage gestellt. Die Regierung schritt ein und pfiff Hersteller zurück, die ihre Systeme allzu offensiv vermarkteten. Inzwischen gelten strengere Vorgaben für Sicherheit und Werbung, während Robotaxi-Dienste im chinesischen Alltag sichtbarer werden.

Ein weiterer Trend ist Chinas Vorstoß in die Oberklasse. Was chinesische Hersteller hier "beim Kundenerlebnis, bei Reichweite und Schnellladefähigkeit vorzeigen, kann sich mit der Weltspitze messen", sagt Fintl. Der Auto-Fachmann sieht keine Chance für eine Rückkehr der deutschen Dominanz auf dem chinesischen Markt. Aber es sei auch nicht das Ende. Sein Fazit: "Wir können es noch, stehen aber unter enormem Druck."