Automesse in Peking: Audi-Chef sieht China als Schlüsselmarkt für Premiumautos

Audi setzt in China inzwischen auf zwei Wege. Neben der klassischen Marke mit den vier Ringen gibt es die neue Schwestermarke AUDI, die ohne das traditionelle Logo auftritt und gemeinsam mit dem chinesischen Partner SAIC entwickelt wird. Die Entscheidung für diese Schwestermarke sei "eine sehr riskante und sehr mutige Entscheidung" gewesen, sagte Döllner. Sie sei auch extrem kritisch diskutiert worden. Heute zeige sich aber, dass Audi damit neue Kunden anspreche und in ein Segment komme, in das die Hauptmarke mit den vier Ringen nicht komme.