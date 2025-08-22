Automatische Autoerkennung Mehr Beschwerden über private Parkfirmen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die Verbraucherzentrale Thüringen verzeichnet immer mehr Beschwerden über private Parkplatzbewirtschafter. Es handle sich überwiegend um Vertragsstrafen wegen angeblich überschrittener Parkdauer oder wegen angeblich zu geringer oder nicht bezahlter Parkgelder, teilte die Verbraucherzentrale in Erfurt mit. Deutschlandweit verzeichnen viele Verbraucherzentralen eine steigende Zahl von Beschwerden. Dabei gehe es vor allem um Parkplätze von Supermärkten, aber auch vor Arztpraxen und Krankenhäusern.