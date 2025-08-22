Automatische Autoerkennung Mehr Beschwerden über private Parkfirmen in Thüringen

Einen besonderen Fall habe es diesen Sommer in Gotha gegeben. Dort warnte das Cineplex-Kino auch in sozialen Netzwerken vor einem direkt angrenzenden Parkplatz. Dieser erwecke über seinen Namen und die Gestaltung mit Popcorn-Tüte den Anschein, mit dem Kino in Verbindung zu stehen, obwohl das nicht der Fall sei. Verbraucher berichteten in den sozialen Netzwerken davon, dass allein nach dem Wenden auf dem Parkplatz eine Zahlungsaufforderung von mehr als 60 Euro gekommen sei. Nach vielen Protesten und Gesprächen sei die Kamera zur Kennzeichenerfassung nicht mehr vorhanden, so die Kinobetreiber.