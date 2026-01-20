Die Verbraucherzentrale warnt, dass Kinder und Senioren zunehmend von Alltagsgeschäften ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mehr mit Bargeld bezahlen können. Es gehe gerade um „verletzliche Gruppen“ wie Kinder, die noch kein Konto und damit keine Geldkarte haben, und Senioren, die sich mit der Technik schwertun, sagte Andreas Behn von der Verbraucherzentrale Thüringen. Gerade diese Gruppen seien jedoch auf Leistungen der Daseinsfürsorge wie etwa den Kauf von Lebensmitteln oder den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. So ist zum Beispiel seit Jahresbeginn im Wartburgkreis keine Barzahlung im Bus mehr möglich.