Automarkt und Automesse: Chinesische Marken legen zu - auf der Straße und auf der IAA

München - Die Automesse IAA Mobility wird dieses Jahr so chinesisch wie noch nie. 116 Aussteller von dort haben sich angemeldet, wie es kurz vor der für Dienstag geplanten Eröffnung vom Veranstalter, dem Verband der Automobilindustrie (VDA), heißt. Abgesehen von Deutschland kommen aus keinem anderen Land auch nur annähernd so viele Unternehmen zu der weltweit beachteten Mobilitätsmesse. Insgesamt sind es den noch vorläufigen Zahlen kurz vor dem Start zufolge 748, von denen 57 Prozent aus dem Ausland kommen - auch das ein Rekord.