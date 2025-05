Nirgendwo zeigten sich historische Entwicklung und technischer Fortschritt auf vier Rädern so geballt wie bei einer Oldtimerfahrt des ADAC, so Oliver Reidegeld, Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen. Im Gegensatz zu einem Museum seien die Fahrzeuge hier auf der Straße in Aktion zu erleben. Sie werden von ihren Besitzen in liebevoller Arbeit in Schuss gehalten.