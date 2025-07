Autokrise ZF in der Krise: Ist ein weiterer Stellenabbau geplant?

Der zweitgrößte deutsche Zulieferer hat seit Anfang 2024 weltweit 11.200 Vollzeitstellen abgebaut, davon 5.700 hierzulande. Zusätzlich seien für weitere 4.700 Vollzeitstellen bereits Altersteilzeitverträge vereinbart worden - oder die Mitarbeiter gingen planmäßig in den Ruhestand. Man komme voran und wolle diese Reduzierung weiterhin so weit wie möglich sozialverträglich vornehmen. Vorstandschef Klein schloss weiterhin betriebsbedingte Kündigungen nicht aus. Bis Ende 2028 will ZF früheren Angaben zufolge bis zu 14.000 Stellen in Deutschland streichen - grob jeder vierte ZF-Arbeitsplatz im Land.