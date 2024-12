Noch am Donnerstagabend kam von der IG Metall Kritik: "Der Verhandlungsprozess hakt insbesondere in den internen Abläufen der Arbeitgeberseite." Grundsätzlich befänden sich beide Seiten auf einem konstruktiven Weg und hätten sich in etlichen Punkten geeinigt. "Aber in einigen zentralen Fragestellungen, an denen die Verhandlung nach wie vor auch scheitern könnte, gibt es weiterhin Dissens."