Berlin/Hannover - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen mit der IG Metall wollen beide Seiten unabhängig voneinander zeitgleich die Öffentlichkeit informieren. Nach fünf Verhandlungstagen lädt das Unternehmen für 18.30 Uhr am Freitagabend zu einer Pressekonferenz in Berlin ein. Exakt zur gleichen Zeit will die Gewerkschaft IG Metall die Öffentlichkeit informieren - in einer separaten Pressekonferenz am Verhandlungsort in Hannover.