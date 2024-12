Hannover - In der VW-Tarifrunde haben Unternehmen und IG Metall kurz nach Mitternacht den ersten Verhandlungstag beendet. Am Dienstag um 10 Uhr sollen die Gespräche fortgesetzt werden, wie ein IG-Metall-Sprecher sagte. Bis dahin gebe es eine nächtliche Verhandlungspause. Insgesamt sei am ersten Tag 13 Stunden lang verhandelt worden.