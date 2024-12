Hannover - In der VW-Tarifrunde gehen die Verhandlungen zwischen VW und IG Metall auch am Donnerstag weiter. Nach einem erneuten Sitzungsmarathon in der Nacht würden die Gespräche am Vormittag fortgesetzt, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Bis 4 Uhr früh sei verhandelt worden. Zum Stand der Gespräche machten beiden Seiten zunächst keine Angaben.