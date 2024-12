Hannover - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen will sich die IG Metall zum Stand der Verhandlungen äußern. Nach fünf Verhandlungstagen lädt die Gewerkschaft für 18.30 Uhr am Freitagabend zu einer Pressekonferenz am Verhandlungsort in Hannover ein. Näheres war zunächst nicht bekannt.