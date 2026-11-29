Arbeitnehmer-Verhandlungsführer Thorsten Gröger erwartet eine schwierige Auseinandersetzung. "Ein harter Kampf scheint unausweichlich", sagte Gröger. Der Katalog sei ein "Dokument der Respektlosigkeit, das in der Geschichte von Volkswagen seinesgleichen sucht". Ende 2024 hatten sich die Tarifparteien bereits auf umfassende Maßnahmen geeinigt, darunter den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 und Streichungen beim Entgelt. Die Forderungen seien ein "Generalangriff" auf alles, was Generationen in dem Konzern erkämpft hätten, sagte Gröger. "Wer solche Papiere schreibt, der will den Konflikt. Wir haben ihn nicht gesucht. Aber wir werden ihn mit voller Wucht führen."