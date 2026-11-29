Berlin/Osnabrück - Im heftigen Tarifkonflikt zwischen Volkswagen und der IG Metall geht Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies die Führung des Autokonzerns mit scharfen Worten an. "Alle Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des Umgangs", sagte der Sozialdemokrat der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). "Deshalb erwarte ich vom Vorstand, wieder zu einer vernünftigen Form des Miteinanders zurückzufinden." Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte bei VW, und Lies vertritt das Land im Aufsichtsrat.