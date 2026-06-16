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  4. Grenzpolizisten finden Hunderttausende Euro in Kofferraum

Autokontrolle in der Oberpfalz Grenzpolizisten finden Hunderttausende Euro in Kofferraum

Polizisten kontrollieren einen Wagen an der Grenze zu Tschechien. Dabei stellt sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Doch das ist nicht das größte Problem.

Autokontrolle in der Oberpfalz: Grenzpolizisten finden Hunderttausende Euro in Kofferraum
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Insgesamt fanden die Beamten in dem Wagen etwa 850.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Waidhaus (dpa/lby) - Bayerische Polizisten haben in einem Auto an der Grenze zu Tschechien rund 850.000 Euro in bar gefunden. Beamten hätten das Geld bei einer Kontrolle des Wagens auf einer Staatsstraße in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) unter anderem im Kofferraum entdeckt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe nach dem Fund noch angegeben, es handle sich um etwa 700.000 Euro. Weil er Herkunft und Verwendungszweck des Geldes nicht plausibel erklären konnte, wurde es sichergestellt.

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Ermittelt werde jetzt wegen des Verdachts der Geldwäsche, teilte die Polizei mit. Sofern der 33 Jahre alte Fahrer die Herkunft des Geldes erklären könne, könne er es wieder zurückbekommen. Ermittlungen gegen ihn laufen jedoch in jedem Fall auch, weil er ohne gültigen Führerschein am Steuer saß.