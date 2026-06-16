Autokontrolle in der Oberpfalz: Grenzpolizisten finden Hunderttausende Euro in Kofferraum

Waidhaus (dpa/lby) - Bayerische Polizisten haben in einem Auto an der Grenze zu Tschechien rund 850.000 Euro in bar gefunden. Beamten hätten das Geld bei einer Kontrolle des Wagens auf einer Staatsstraße in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) unter anderem im Kofferraum entdeckt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe nach dem Fund noch angegeben, es handle sich um etwa 700.000 Euro. Weil er Herkunft und Verwendungszweck des Geldes nicht plausibel erklären konnte, wurde es sichergestellt.